2019-06-11T17:18:44+03:00
Общество

На Кубани на 3 дня объявлено штормовое предупреждение

Оно будет действовать с 11 по 13 июня 2019 года
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Краснодарском крае в ближайшие несколько часов и вплоть до 13 июня 2019 года объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 м/с.

- Также на реках юго-восточной и юго-западной части региона ожидается подъем уровня воды, вплоть до неблагоприятных отметок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели просят жителей и гостей Кубани соблюдать меры предосторожности, по возможности не покидать помещений при ухудшении погоды, не стоять под деревьями и рекламными конструкциями и не парковать под ними свои транспортные средства.

Напомним, самого высокого значения температура воды в Черном море достигла на пляжах Новороссийска. Она достигла 25,5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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