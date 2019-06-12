В больницах Сочи остаются 17 человек, пострадавших во время ДТП с экскурсионными автобусами
Под наблюдением сочинских медиков остаются 17 человек, пострадавших в ДТП с автобусами. Напомним, авария случилась днем 9 июня. Автобус Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший 18 пассажиров, не уступил дорогу другому автобусу с 20 пассажирами. В результате ДТП пострадали 26 человек, в том числе трое детей.
- Одну женщину после консультаций с ведущими краевыми специалистами вертолетом санавиации эвакуировали в краснодарскую больницу, - сообщили в сочинской администрации.
Кроме того, среди тех, кто остается в сочинских стационарах есть сочинец. Он сопровождал группу туристов в качестве экскурсовода. Другие пострадавшие прилетели на курорт из Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, Пятигорска, Новосибирска, Челябинска, Кирова, Ульяновска.
- Одна пациентка из Оренбургской области уже выписана и благополучно вернулась домой в родной город Абдулино, - пояснили «КП» - Кубань» в мэрии курорта. - Ей помогли с трансфером в гостиницу и аэропорт, а также в приобретении специального корсета для восстановления после аварии.
Остальным пациентам меняют авиа- и железнодорожные билетов, предоставляют гостиницы для родственников в Сочи и Краснодаре.
- Родители мальчика и девочки, находящихся в сочинской больнице, обратились с просьбой обеспечить их детей путевками в санаторий после выписки, чтобы продолжить лечение, - добавили в сочинской администрации.
Два автобуса с туристами попали в аварию в Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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