В Краснодаре День России отметили более 19,5 тысяч человек

СЕГОДНЯ 20:09 2019-06-12T20:09:02+03:00

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В центре кубанской столице продолжаются гуляния, посвященные Дню России. Днем на площади отгремел флешмоб. Традиционной частью праздника стало вручение молодым людям, достигшим 14-летнего возраста, паспортов. В торжественной обстановке главные документы из рук губернатора получили 12 ребят.

Праздник объединил более 19,5 тысяч горожан.

- Мы - большая семья, Россия - наш общий дом, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов. - Мы живем в могущественной, сильной процветающей стране, мы чтим свои традиции, но мы также за инновации, мы за развитие, за молодежь.

Сейчас идет большой концерт. На сцене выступают местные коллективы и популярные исполнители Тима Белорусских и PLC. В 21:00 праздник завершится красочным фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU