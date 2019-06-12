2019-06-12T20:51:30+03:00
Наука

Уфологи во время экспедиции в Краснодарском крае: «Мы неоднократно зафиксировали НЛО»

Наблюдения продолжатся до 18 июня
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: vk.com/ufo_novokubanskФото: vk.com/ufo_novokubansk
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Около станицы Прочноокопской в Новокубанском районе проходит ежегодная экспедиция уфологов.

- Время полевого съезда-экспедиции приурочено к моменту появления пиктограмм и кругов на полях в Краснодарском крае, - рассказывают исследователи. - Время появления и место рассчитываются на основе 20-летнего изучения этого феномена.

В лагере «Космопоиска» находятся исследователи из Архангельска, Таганрога, Севастополя, Краснодара. Они наблюдают за небом, сменяя друг друга.

- Ночью проводил наблюдения за небом, с 22:00 до 11:30 высоко в небе отмечалась активность НЛО в виде кружившихся друг с другом двух звезд. Потом они внезапно погасли, - рассказывает один из участников экспедиции Александр Угрюмов. - Также видел два мигающих спутника (не самолеты), двигающихся на восток. Характер мигания плавный, яркий.

Затем уфологи сообщили, что дежурные наблюдали НЛО две ночи подряд.

- А накануне ночью с разных постов наблюдений был зафиксирован неоднократный пролет сигарообразного НЛО. Он имел красный оттенок (красное свечение), - добавляет участница исследований Мария Семенова.

О том, удалось ли зафиксировать необычные объекты на камеру, уфологи не говорят. Исследования продолжатся до 18 июня.

Напомним, в 2018 году на Кубани появились загадочные круги на пшеничном поле. До этого загадочные пиктограммы были обнаружены в Адыгее. В июне 2015 года на одном из пшеничных полей в Гиагинском районе местный житель обнаружил таинственные круги. Их происхождения никому не было известно - образовались они внезапно. Ночью. Всего на поле было семь больших окружностей разного диаметра. Некоторые доходили до 13 метров.

Уфологи давно убеждены, что Краснодарский край регион привлекательный не только для туристов и бизнесменов. По их мнению, сюда часто наведываются пришельцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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