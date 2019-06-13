2019-06-13T07:32:57+03:00
Происшествия

В Краснодаре такси влетело в трамвай

Авария произошла днем 12 июня на пересечении улиц Садовой и МОПР [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: типичный КраснодарФото: типичный Краснодар
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Очередной дорожный инцидент с участием такси известного сервиса случился в Краснодаре.

12 июня в 15:00 на пересечении улиц Садовой и МОПР столкнулись трамвай и авто марки «Датсун». После удара машина наехала на светофор и повредила его.

В результате происшествия движение трамваев было приостановлено на какое-то время. Уже к четырем часам дня трамваи снова могли ехать по своим маршрутам.

По сообщениям очевидцев, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.

Напомним, во вторник, 11 июня, около 20:02 на трассе в районе села Тешебс под Геленджиком произошла авария. Столкнулись две иномарки. В результате ДТП погибли четыре человека - три из Mercedes и один - из Ford.

В Краснодаре такси влетело в трамвай.Видео: ЧП Краснодар

ИСТОЧНИК KP.RU

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