В Краснодаре такси влетело в трамвай
Очередной дорожный инцидент с участием такси известного сервиса случился в Краснодаре.
12 июня в 15:00 на пересечении улиц Садовой и МОПР столкнулись трамвай и авто марки «Датсун». После удара машина наехала на светофор и повредила его.
В результате происшествия движение трамваев было приостановлено на какое-то время. Уже к четырем часам дня трамваи снова могли ехать по своим маршрутам.
По сообщениям очевидцев, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.
Напомним, во вторник, 11 июня, около 20:02 на трассе в районе села Тешебс под Геленджиком произошла авария. Столкнулись две иномарки. В результате ДТП погибли четыре человека - три из Mercedes и один - из Ford.
В Краснодаре такси влетело в трамвай.Видео: ЧП Краснодар
ИСТОЧНИК KP.RU