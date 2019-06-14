В этом году в Геленджике планируют начать строительство двух новых развязок

СЕГОДНЯ 07:22 2019-06-14T07:44:07+03:00

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Вениамин Кондратьев 13 июня проинспектировал дороги региона, ведущие к Черноморскому побережью. Он осмотрел трассу от Геленджика до Новороссийска.

По словам главы региона, в целом дорога не вызывает нареканий и готова к летнему курортному сезону. Строительные работы в этот период будут вестись за пределами проезжей части, реверсы исключат.

- На работы по созданию развязки в районе аэропорта Геленджика и села Дивноморское уже выделены средства. К строительству планируют приступить в этом году. Также уже готовят проектную документацию транспортной развязки на въезде в Кабардинку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В конце июля планируют сдать новый участок дороги в Новороссийске в районе Сухумского шоссе. Открытие объекта позволит разгрузить въезд в город, разделив транзитный транспорт и большегрузы, направляющиеся в порт города-героя.

Напомним, в Краснодаре построят дальний западный обход. Работы по его возведению начнутся уже этой осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU