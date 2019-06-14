В Сочи мужчина упал в русло реки

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-14T12:00:41+03:00

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В Сочи сотрудники ЮРПСО извлекли пострадавшего мужчину из русла реки.

Сегодня, 14 июня, оперативному дежурному от диспетчера службы «112» поступил звонок. Выяснилось, что в районе Ривьерского моста в реку упал мужчина и ему требуется помощь.

- Прибыв на место, спасатели обнаружили в воде пострадавшего с переломом руки. При помощи альпснаряжения и лестницы его подняли на набережную и передан врачам бригады скорой помощи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Напомним, в Горячем Ключе на 1410 километре трассы М-4 «Дон» вблизи села Хребтового произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись Nissan Skyline и грузовой автомобиль Mitsubishi. От удара у легковой машины оторвало часть крыши, в салоне оказался зажат водитель. Ему потребовалась помощь спасателей.

Мужчину в полубессознательном состоянии передали врачам скорой помощи. Также с порезами и переломами госпитализировали двух пассажиров иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU