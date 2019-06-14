Замминистра сельского хозяйства Кубани предъявили обвинение во взяточничестве

СЕГОДНЯ 18:37 2019-06-14T18:37:10+03:00

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Продолжается расследование уголовного дела в отношении заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и его подчиненного. Их, в зависимости от роли, подозревают в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.

- Как установило следствие, в феврале 2019 года местная предпринимательница обратилась в министерство сельского хозяйства региона с целью получить льготный кредит. Начальник управления развития малых форм хозяйствования, сообщил ей, что за 10 процентов от суммы субсидии, которая равнялась 40 млн рублей, ей окажут содействие, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Женщина сообщила о факте вымогательства в правоохранительные органы. 30 апреля 2019 года руководитель управления получил от предпринимательницы 4 миллиона рублей, а затем передал их заместителю министра сельского хозяйства. В итоге оба чиновника были задержаны оперативными сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас оба злоумышленника находятся под стражей, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU