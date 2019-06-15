2019-06-15T18:01:44+03:00
Общество

Опять 35: На Кубани усилится жара и придут грозы

Температура воды в Черном море - 25 градусов
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Похолодания в ближайшие дни не ожидаетсяПохолодания в ближайшие дни не ожидаетсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В воскресенье 16 июня и в начале недели на Кубани будет жарко. Как сообщают в краевом гидрометцентре, температура воздуха ночью по региону составит 16-21 градус, а днем от 28 до 33, местами столбики поднимутся до экстремальных +35.

В краевом управлении МЧС объявлено экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности в центральных и восточных районах. При этом синоптики не исключают кратковременных дождей, гроз, местами сильных и с градом. Осадки прогнозируют и на Черноморском побережье.

Прохладу можно найти в предгорных районах, где ночью температура опускается до 11 градусов.

В начале следующей недели вероятность прохождения гроз с ливнями и градом сохранится, но температура воздуха останется высокой – 27-33 градуса.

Температура воды в Черном и Азовском морях составляет не менее 24-25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре сносят самострой на улице Тургенева
ФК «Краснодар» продал 10 тысяч абонементов на сезон 2019/20
В Анапе мать и бабушка потеряли в море пятилетнего ребенка
В Краснодаре отремонтируют дорогу к товариществу «Кубанская Нива»
В Краснодарском крае объявлена чрезвычайная пожароопасность
В Краснодаре с 15 июня перекроют две полосы Суворовского путепровода и съезд на Ставропольскую
Сельский глава на Кубани выписал себе ежемесячную надбавку и попал под суд
В Краснодаре 17 июня начнут ремонт улицы Евдокимовской
В центре Краснодара ограничат движение на время проведения бала выпускников
Морские пляжи Кубани инспектируют «Мобильные патрули»
В Краснодаре благоустроят территорию на пересечении улиц Стасова и Бургасской
Замминистра сельского хозяйства Кубани предъявили обвинение во взяточничестве
В Краснодаре под суд пойдет застройщик-аферист
В Тимашевском районе мужчина облил бензином своих знакомых и поджег
В Новороссийске будет очень жарко
В Белореченском районе поймали вора-домушника
На Кубани обнаружен труп сотрудника полиции
На Кубани мужчина ударил отверткой дочь своей супруги, а ее сына - кулаком по лицу
В краевой столице отремонтировали четыре улицы
Директор новороссийского предприятия не заплатил почти 100 млн рублей налогов
В Краснодаре сносят кафе-самострой в Городском саду
Краснодар в иллюминаторе: космонавт Сергей Рязанский поделился снимком города из космоса