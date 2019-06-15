Опять 35: На Кубани усилится жара и придут грозы

СЕГОДНЯ 18:01 2019-06-15T18:01:44+03:00

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В воскресенье 16 июня и в начале недели на Кубани будет жарко. Как сообщают в краевом гидрометцентре, температура воздуха ночью по региону составит 16-21 градус, а днем от 28 до 33, местами столбики поднимутся до экстремальных +35.

В краевом управлении МЧС объявлено экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности в центральных и восточных районах. При этом синоптики не исключают кратковременных дождей, гроз, местами сильных и с градом. Осадки прогнозируют и на Черноморском побережье.

Прохладу можно найти в предгорных районах, где ночью температура опускается до 11 градусов.

В начале следующей недели вероятность прохождения гроз с ливнями и градом сохранится, но температура воздуха останется высокой – 27-33 градуса.

Температура воды в Черном и Азовском морях составляет не менее 24-25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU