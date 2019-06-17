2019-06-17T08:26:02+03:00
Происшествия

В Новороссийске из-под крыльца дома достали двухметрового полоза

Змею отвезли в лес и выпустили
Александра ПОДУШКО
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Фото:Алексей ОдеровФото:Алексей Одеров
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Звонок в городскую спасательную службу Новороссийска поступил из села Цемдолина, которое располагается на горе Великой. Владелец частного дома рассказал, что к нему заползла змея.

- На место отправились сотрудники экстренных служб. Они достали пресмыкающееся, которое сидело под крыльцом. Вывезли в лес и выпустили на волю, - начальник городской службы спасения Алексей Одеров в своем официальном аккаунте в сети Instagram

Змея оказалась неопасной – это был полоз (вид не ядовитых змей из семейства ужеобразных).

Напомним, в Сочи сотрудники ЮРПСО извлекли пострадавшего мужчину из русла реки. При помощи альпснаряжения и лестницы его подняли на набережную и передали врачам бригады скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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