В Новороссийске из-под крыльца дома достали двухметрового полоза
Звонок в городскую спасательную службу Новороссийска поступил из села Цемдолина, которое располагается на горе Великой. Владелец частного дома рассказал, что к нему заползла змея.
- На место отправились сотрудники экстренных служб. Они достали пресмыкающееся, которое сидело под крыльцом. Вывезли в лес и выпустили на волю, - начальник городской службы спасения Алексей Одеров в своем официальном аккаунте в сети Instagram
Змея оказалась неопасной – это был полоз (вид не ядовитых змей из семейства ужеобразных).
Напомним, в Сочи сотрудники ЮРПСО извлекли пострадавшего мужчину из русла реки. При помощи альпснаряжения и лестницы его подняли на набережную и передали врачам бригады скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU