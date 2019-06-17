2019-06-17T16:32:15+03:00
Происшествия

В Краснодаре расследуют хищение денег, выделенных на ремонт дорог

Дело находится под контролем прокуратуры
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Краснодаре возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

- Как считает следствие, при ремонте ул. им. Атарбекова от ул. Тургенева до ул. Герцена подрядчик ООО «Управляющая компания «Веста» предоставил для оплаты в МКУ «Единая служба заказчика» заведомо ложные справки об объемах выполненных работ, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Проведенная экспертиза показала, что работы по замене асфальто-бетонного покрытия выполнены некачественно. Нанесенный ущерб оценивается более чем в 3,8 млн рублей. Так как он причинен интересам государства и Краснодара путем хищения бюджетных средств, то прокуратура Западного округа краевой столицы взяла на контроль расследование уголовного дела, а также выявление новых фактов преступной деятельности.

Напомним, в Мостовском районе сотрудник полиции пойдет под суд за вымогательство взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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