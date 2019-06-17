В Краснодарском крае уменьшилась задолженность по зарплате
В Краснодарском крае просроченная задолженность по зарплате в мае 2019 года снизилась на 5,5%. Сейчас ее объем составляет порядка 38,5 млн рублей.
- По данным на 1 июня 2019 года просроченную задолженность по заработной плате имели две организаций. В общей сложности, получить свои деньги не могли 334 человека, в среднем на каждого приходилось 114,9 тыс. рублей долга. Задолженность возникла из-за отсутствия собственных средств, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарстата.
Стоит отметить, что около двух третей от всего объема задолженности по заработной плате приходится на организации строительства, остальное - на научные исследования и разработки.
Напомним, в Краснодаре расследуют хищение денег, выделенных на ремонт дорог. Дело находится под контролем прокуратуры Западного округа краевой столицы
ИСТОЧНИК KP.RU