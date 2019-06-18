В Краснодаре появится карта «Агентов добрых дел»

СЕГОДНЯ 08:11 2019-06-18T08:37:29+03:00

Это база бизнес-проектов, которые помогают улучшить жизнь людей

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В краевой столице создадут карту «Агентов добрых дел». Вот уже несколько лет по всей стране собирают базу бизнес-проектов, которые помогают улучшить жизнь людей. Им присваивается статус «Агент добрых дел».

По задумке авторов, такой путеводитель простимулирует людей пользоваться продуктам и услугами фирм, которые поддерживают нуждающихся.

- Сначала пройдет отбор кандидатов, который проводится по единым критериям. Если это крупная компания, то она должна помогать проводить разные некоммерческие мероприятия, поддерживать донатами. Если малый бизнес, то это предприятия, которые берут на работу людей с ограниченными возможностями здоровья, продают их изделия, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Рассказать об агентах и узнать подробности проекта можно по телефону 8(988)3399663 или написать на rudneva_dana@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU