В пруду Новокубанска утонула 11-летняя девочка

СЕГОДНЯ 10:55 2019-06-18T10:55:19+03:00

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В Новокубанске произошел несчастный случай. В пруду утонула 11-летняя девочка. Информация о смерти подростка появилась в одном из пабликов социальной сети.

Как сообщают «Кубанские новости», ребенок пропал 17 июня около 17:00. Через несколько часов, в 22:00, поступило сообщение о том, что ее тело обнаружили в Солдатском пруду.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, по факту обнаружения тела несовершеннолетней организовано проведение проверки. Для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, на Кубани в воинской части нашли тело 19-летнего солдата-срочника. Незадолго до смерти парень жаловался на дедовщину. Родители парня обратились в местный «Совет солдатских матерей». Председатель организации направилась в Курганинск, а расследованием дела занимается военный следственный отдел.

ИСТОЧНИК KP.RU