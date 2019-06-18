2019-06-18T12:42:26+03:00
Происшествия

ЧП в Черном море: Туриста на надувном матрасе унесло в открытые воды

На отдых 40-летний мужчина приехал из Черкесска
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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40-летнего отдыхающего из Черкесска выловили в открытом море вчера, 17 июня, у берегов Сочи. Когда спасатели прибыли на место происшествия, дрейфующий на матрасе был уже вне зоны видимости.

- Экстренные службы вызвали после сообщения очевидцы, - рассказали "КП"-Кубань" в ЮРПСО.

Добраться до несчастного туриста спасателям удалось оперативно. Он нуждался в медицинской помощи.

Напомним, на днях аналогичное происшествие случилось у берегов Анапы. Там бабушка с мамой не заметили, как в открытое море уплыл на детском круге пятилетний мальчик. Взрослые увлеклись разговорами и не заметили, что ребенок пропал.

- Испугавшись за жизнь и здоровье мальчика, мать стала искать сына в воде, после чего обратилась за помощью в радиорубку пляжа, а бабушка продолжила искать мальчика на берегу. Когда самостоятельные поиски не дали положительного результата, мать ребенка обратилась за помощью в полицию, - сообщают в ОМВД Анапы.

К счастью, мальчик нашелся быстро. Его увидели на пляже в районе санатория «Золотой берег» в двух-трех километрах от места, где он отдыхал с мамой и бабушкой. Ребенок жив и здоров, его передали родителям.

В полиции проводят проверку и, вероятно, мать будет привлечена к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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