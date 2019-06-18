СЕГОДНЯ 13:37 2019-06-18T13:37:21+03:00

На Кубани число отелей по системе «все включено» выросло на 30 процентов Фото: Архив "КП"

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К старту курортного сезона 2019 года количество отелей региона, предоставляющих услуги по системе «все включено» и «ультра все включено» увеличилось на 30%. Уже 56 гостиниц работают в таком формате.

Большая часть таких комплексов сосредоточена на побережье Черного моря – в Анапе, Сочи, Геленджике, Туапсинском районе. В этом году появился первый отель по системе «все включено» в Темрюкском районе.

–Загрузка подобных гостиничных объектов составляет от 90 до 100 процентов. Туристы по достоинству оценили удобство и экономичность такого отдыха. Особое внимание мы уделяем качественному питанию на курортах, – добавил Вениамин Кондратьев.

- В 2018 году по стандартам формата «все включено» на Кубани работали 43 отеля. В прошлый курортный сезон в крае отдохнули 17 миллионов человек, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, начало этого лета на Кубани одно из самых жарких за последние несколько лет. Раньше в июне даже не все решались открыть курортный сезон в море из-за температуры воды, которая не всегда превышала 20 градусов. Но теперь погода взяла реванш, воздух в крае прогрелся в среднем до 35 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU