2019-06-19T10:35:59+03:00
Общество

Краснодарский институт высшего сестринского образования станет частью крупнейшего в ЮФО медицинского вуза

Такое решение проблемы нашли руководство учебного заведения и администрации города
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

Более 750 студентов института высшего сестринского образования будут приняты на обучение в Кубанский государственный медицинский университет. Такое решение приняли руководство медуниверситета и администрации города. Утром 19 июня Евгений Первышов встретился со студентами и их родителями.

- Сейчас медицинский университет запускает процесс получения лицензии на высшее сестринское и среднее специальное образование. Это может занять около полугода. Как только вуз получит такую лицензию, начнется перевод студентов, - сказал Евгений Первышов.

Выпускников этого года направят на краевую аккредитационную комиссию, пройдя которую, они смогут найти работу.

Напомним, о том, что Краснодарский медицинский институт высшего сестринского образования остался без аккредитации, стало известно еще летом 2018 года. Заветный документ отказались выдавать в Рособрнадзоре. А все потому, что в августе вуз провалил проверку. Поскольку бессрочная лицензия есть, то обучать студентов в институте могут, а вот выпускать дипломированных работников - нет. Без аккредитации учебное заведение не имеет право самостоятельно выдавать документы установленного министерством образования образца. Именно такой требуется при приеме на работу.

- Вскоре будет создана ликвидационная комиссия. Срок ее работы - около полугода. За это время всех студентов переведут в государственный вуз, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году на Кубани выявлено более 11 тысяч нарушений миграционного законодательства
Кубанский борец завоевал «бронзу» Всемирных игр боевых искусств
В Новороссийске 8 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Калининском районе у мужчины нашли сверток с марихуаной
В Краснодаре полицейские задержали подозреваемого в поджоге ярмарки
На Кубани по вине работника строительной организации погиб человек
В Краснодаре на Сенном рынке напали с ножом на продавца
В Сочи семье туристов из Челябинска спасатели помогли перейти на другой берег реки
Данил Спасибо из Сочи взял «золото» национального первенства по теннису
Итоги смены «Профильные техноотряды» WorldSkills: почему споры о том, сколько солнечных панелей может быть у спутника, интереснее бесед о кострах
На Кубани после вмешательства прокуратуры онкобольной обеспечен необходимыми лекарствами
Добивались 3 дня: В Краснодаре после падения малыша в канализационный колодец приварили крышку люка
В Краснодаре мужчина ударил женщину-таксиста камнем по голове и украл 2,5 тысячи рублей
В Лазаревском районе Сочи несколько поселков остались без воды из-за ремонта на водозаборе
Кубань присоединится к патриотической акции «Горсть Памяти»
Мэрия Краснодара: Никто цену на проезд выше, чем в КТТУ не взвинтит
На Кубани 77-летняя женщина застрелила своих дальних родственников
В Крымском районе бывший директор предприятия не заплатил 5,5 миллионов рублей налогов
В Калининском районе мужчина вырастил во дворе дома 30 кустов конопли
В Краснодаре фирму оштрафовали на 500 тысяч рублей за подкуп пристава
Температура воды в Черном море 19 июня 2019: в Новороссийске холоднее, чем в Геленджике
На пляже Новороссийска мальчишки-подростки едва не утопили 15-летнюю девушку
Краснодарские врачи применили уникальную методику и спасли беременную с опасной патологией