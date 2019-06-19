Краснодарский институт высшего сестринского образования станет частью крупнейшего в ЮФО медицинского вуза

СЕГОДНЯ 10:35 2019-06-19T10:35:59+03:00

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Более 750 студентов института высшего сестринского образования будут приняты на обучение в Кубанский государственный медицинский университет. Такое решение приняли руководство медуниверситета и администрации города. Утром 19 июня Евгений Первышов встретился со студентами и их родителями.

- Сейчас медицинский университет запускает процесс получения лицензии на высшее сестринское и среднее специальное образование. Это может занять около полугода. Как только вуз получит такую лицензию, начнется перевод студентов, - сказал Евгений Первышов.

Выпускников этого года направят на краевую аккредитационную комиссию, пройдя которую, они смогут найти работу.

Напомним, о том, что Краснодарский медицинский институт высшего сестринского образования остался без аккредитации, стало известно еще летом 2018 года. Заветный документ отказались выдавать в Рособрнадзоре. А все потому, что в августе вуз провалил проверку. Поскольку бессрочная лицензия есть, то обучать студентов в институте могут, а вот выпускать дипломированных работников - нет. Без аккредитации учебное заведение не имеет право самостоятельно выдавать документы установленного министерством образования образца. Именно такой требуется при приеме на работу.

- Вскоре будет создана ликвидационная комиссия. Срок ее работы - около полугода. За это время всех студентов переведут в государственный вуз, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU