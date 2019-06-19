Данил Спасибо из Сочи взял «золото» национального первенства по теннису
В Москве на кортах Национального теннисного центра завершилось юниорское первенство России. За награды боролись спортсмены в возрасте до 19 лет. Из Краснодарского края в столицу отправили шесть теннисистов.
- По итогам соревнований в активе кубанцев три награды – «золото» и две «бронзы». Отличились представители Сочи Данил Спасибо и Елена Корокозиди, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Кубани.
Парень стал первым в парном разряде в дуэте с тольяттинцем Павлом Вербиным и третьим в миксте, где его партнёршей стала Мария Крупенина из Балашихи.
Корокозиди взяла «бронзу» в парном разряде вместе с Динарой Аллояровой из Энгельса.
Напомним, кубанский конькобежец может стать «Спортсменом года – 2019». На соискание этого титула Павла Кулижникова выдвинул известный журнал.
ИСТОЧНИК KP.RU