Данил Спасибо из Сочи взял «золото» национального первенства по теннису

СЕГОДНЯ 12:02 2019-06-19T12:02:17+03:00

За награды боролись спортсмены в возрасте до 19 лет

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В Москве на кортах Национального теннисного центра завершилось юниорское первенство России. За награды боролись спортсмены в возрасте до 19 лет. Из Краснодарского края в столицу отправили шесть теннисистов.

- По итогам соревнований в активе кубанцев три награды – «золото» и две «бронзы». Отличились представители Сочи Данил Спасибо и Елена Корокозиди, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Кубани.

Парень стал первым в парном разряде в дуэте с тольяттинцем Павлом Вербиным и третьим в миксте, где его партнёршей стала Мария Крупенина из Балашихи.

Корокозиди взяла «бронзу» в парном разряде вместе с Динарой Аллояровой из Энгельса.

Напомним, кубанский конькобежец может стать «Спортсменом года – 2019». На соискание этого титула Павла Кулижникова выдвинул известный журнал.

ИСТОЧНИК KP.RU