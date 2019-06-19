В Сочи семье туристов из Челябинска спасатели помогли перейти на другой берег реки

СЕГОДНЯ 12:19 2019-06-19T12:19:53+03:00

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18 июня в 19:00 оперативному дежурному Южного РПСО от очевидца поступило сообщение. В нем говорилось, что в районе Ореховского водопада людям необходима помощь спасателей.

- Мужчина с четырьмя детьми перешел на противоположный берег реки Сочи, в это время уровень воды поднялся, вернуться назад самостоятельно не удалось из-за течения и прибрежных скал, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели прибыли на место ЧП. Семья туристов из Челябинска была в безопасном месте в зоне леса. Им помогли перейти на другую сторону реки. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Напомним, 40-летнего отдыхающего из Черкесска выловили в открытом море 17 июня у берегов Сочи. Когда спасатели прибыли на место происшествия, дрейфующий на матрасе был уже вне зоны видимости.

ИСТОЧНИК KP.RU