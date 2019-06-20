СЕГОДНЯ 07:45 2019-06-20T07:45:39+03:00

На Кубани 22 июня пройдут бесплатные экскурсии по местам связанным с историей ВОВ

Изменить размер текста: A A

22 июня в краевой столице пройдет бесплатная экскурсия по Всесвятскому кладбищу. Здесь похоронены государственные, политические и общественные деятели XIX и первой половины XX веков, участники нескольких войн, жертвы немецко-фашистской оккупации.

Жители и гости кубанской столицы узнают о тех, кто сыграл значимую роль в преобразовании Войскового казачьего града в крупный торговый и промышленный центр – Екатеринодар. Записаться на экскурсию и получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (861) 218-97-77.

- В Новороссийске запланированы бесплатные экскурсии для ветеранов, многодетных семей, участников боевых действий и других льготных социальных групп. Они посетят исторический музей-заповедник, где хранятся материалы, предоставленные участниками ВОВ, крейсер «Михаил Кутузов», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Краснодарском крае 22 июня 2019 года пройдет Всекубанская минута молчания. В этот день ровно в полдень в регионе остановится общественный транспорт, а также прекратят работу предприятия, учреждения и организации.

ИСТОЧНИК KP.RU