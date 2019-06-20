На Кубани усилят меры безопасности на дорогах

СЕГОДНЯ 09:05 2019-06-20T09:05:20+03:00

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Глава Краснодарского края поручил главам районов провести мероприятия по ликвидации аварийных участков и уделить особое внимание обустройству остановок.

Напомним, 19 июня 35-летний местный житель ехал на «Мицубиси» по дороге Джубга-Сочи в сторону города Туапсе. В поселке Лазаревском он столкнулся с «Нивой», в результате отечественный автомобиль вылетел на остановку общественного транспорта «Санаторий Одиссея» и попал на пешеходов. Погибли два человека, в том числе ребенок.

– К сожалению, это не единичный случай. Главам муниципалитетов поручил провести внеочередные комиссии по обеспечению безопасности на дорогах. Предусмотреть дорожные знаки и разметку там, где в этом есть потребность, при необходимости – ограждение, – сказал Вениамин Кондратьев в комментарии журналистам.

- Только с начала лета в крае произошло 49 аварий, в них пострадали более 50 детей, а двое несовершеннолетних погибли, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как подчеркнул Вениамин Кондратьев, в период школьных каникул, курортного сезона, безопасность детей - задача номер один для края, в том числе для ГИБДД, дорожных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU