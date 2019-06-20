2019-06-20T11:24:38+03:00
Происшествия

Житель Сочи сел в тюрьму на 5 лет за «соль»

Мужчина хотел перевезти наркотик через границу
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краюФото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

Пограничники задержали подозрительного гражданина на линии паспортного контроля многостороннего автомобильного пункта пропуска «Адлер» в Сочи. В его барсетке нашли прозрачный полиэтиленовый пакетик с кристаллическим веществом белого цвета.

Вещество передали на химическое исследование. Эксперты установили, что это синтетический наркотик N-метилэфедрон массой 0,9 грамм.

- В УВД Сочи возбудили уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса – ч.1. ст.228 УК РФ и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ. После всех разбирательств суд вынес злоумышленнику приговор. Мужчина проведет 5 лет в исправительной колонии общего режима, - рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Калининском районе мужчина вырастил во дворе дома 30 кустов конопли. Он выращивал растение для личного употребления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Динском районе фирму оштрафуют за коррупционное правонарушение
На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за жары
Председатель Верховного Суда РФ посетил Третий апелляционный суд общей юрисдикции Сочи
В Кавказском районе задержали мужчину, который обворовывал местных жителей
В сквер «Пограничников» Краснодара оборудуют спортивной площадкой
Спасатели помогли 62-летнему сочинцу, которого зажало в авто после ДТП
На Кубани в лобовом столкновении автомобилей погибли два человека
Погода в Краснодарском крае 20-21 июня 2019: воздух прогреется до +36
На Кубани усилят меры безопасности на дорогах
Температура воды в Черном море 20 июня 2019: комфортнее всего купаться в Туапсе и Джубге
В Сочи состоится Фестиваль регионов России
На Кубани 22 июня пройдут бесплатные экскурсии по местам связанным с историей ВОВ
Алексей Шипилов стал председателем Краснодарского краевого суда