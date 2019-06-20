Житель Сочи сел в тюрьму на 5 лет за «соль»

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-20T11:24:38+03:00

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Пограничники задержали подозрительного гражданина на линии паспортного контроля многостороннего автомобильного пункта пропуска «Адлер» в Сочи. В его барсетке нашли прозрачный полиэтиленовый пакетик с кристаллическим веществом белого цвета.

Вещество передали на химическое исследование. Эксперты установили, что это синтетический наркотик N-метилэфедрон массой 0,9 грамм.

- В УВД Сочи возбудили уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса – ч.1. ст.228 УК РФ и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ. После всех разбирательств суд вынес злоумышленнику приговор. Мужчина проведет 5 лет в исправительной колонии общего режима, - рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Калининском районе мужчина вырастил во дворе дома 30 кустов конопли. Он выращивал растение для личного употребления.

ИСТОЧНИК KP.RU