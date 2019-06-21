В Кореновском районе открыли новый модульный ФАП

СЕГОДНЯ 13:32 2019-06-21T13:32:05+03:00

Там будут принимать как взрослых, так и детей

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Амбулатория в хуторе Казаче-Малеваном Кореновского района оснащена необходимым оборудованием для оказания качественной медпомощи. Она рассчитана как на взрослых, так и на детей.

Как рассказали в министерстве здравоохранения, здесь функционируют акушерский и процедурный кабинеты. Кроме того, для повышения доступности медпомощи жителям хутора в учреждении имеется и аптечный пункт.

- Новый ФАП был приобретен на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов. На строительство и оснащение медицинской организации было направлено более трех миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего в крае работает более 650 фельдшерско-акушерских пунктов. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Напомним, в 2019 году на Кубани модернизируют семь кинотеатров. Также отремонтируют девять ДК в районах края.

ИСТОЧНИК KP.RU