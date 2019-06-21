2019-06-21T13:32:05+03:00
Здоровье

В Кореновском районе открыли новый модульный ФАП

Там будут принимать как взрослых, так и детей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: министерство здравоохранения КубаниФото: министерство здравоохранения Кубани
Изменить размер текста:

Амбулатория в хуторе Казаче-Малеваном Кореновского района оснащена необходимым оборудованием для оказания качественной медпомощи. Она рассчитана как на взрослых, так и на детей.

Как рассказали в министерстве здравоохранения, здесь функционируют акушерский и процедурный кабинеты. Кроме того, для повышения доступности медпомощи жителям хутора в учреждении имеется и аптечный пункт.

- Новый ФАП был приобретен на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов. На строительство и оснащение медицинской организации было направлено более трех миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего в крае работает более 650 фельдшерско-акушерских пунктов. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Напомним, в 2019 году на Кубани модернизируют семь кинотеатров. Также отремонтируют девять ДК в районах края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Павловском районе ликвидированы несанкционированные свалки
Не город, а зоопарк: в Краснодаре по проезжей части ходил павлин
В Белореченском районе осудили мужчину за ложное сообщение об угоне авто
Присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении убийц трех человек в станице Ладожской
На Кубани с начала года произвели 2,5 тысячи тонн чая
«Ростелеком» продемонстрировал новые цифровые сервисы на бизнес-форуме в Новокубанске
В Краснодаре появилась первая тестовая трамвайная остановка с новым дизайном
На Кубани 450 гостиниц получили «звезды»
Спасатели ликвидировали природный пожар в районе села Раздольное
Общегородскую зарядку в Краснодаре проведет чемпион мира по смешанным боевым искусствам
В Тихорецком районе ревнивый мужчина до смерти забил любовника своей сожительницы
В Краснодаре станет на одно кафе-самострой меньше
На Кубани бухгалтер четырех фирм похитила со счетов организаций 8 миллионов рублей
В Мостовском районе директор предприятия задолжал сотрудникам почти 800 тысяч рублей
В Краснодаре пройдет лекция «Дневник из прошлого о прошлом»
В Краснодаре в Пашковском районе благоустроят самую старую зеленую зону
Авиация ЮВО провела на Кубани масштабную тренировку
Температура воды в Черном море 21 июня 2019: в Новороссийске холодно купаться
В Сочи стартовала международная конференция по проблемам биобезопасности
В Краснодаре в музее Фелицына пройдет единственная в России выставка богомолов