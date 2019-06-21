В Геленджике утонул 64-летний отдыхающий

СЕГОДНЯ 17:13 2019-06-21T17:16:05+03:00

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Трагедия случилась днем в пятницу, 21 июня, на Центральном пляже в Геленджике. По словам очевидцев, один из отдыхающих зашел в море. В какой-то момент ему стало плохо, мужчина начал захлебываться.

Пока одни туристы вызывали скорую, другие люди вытащили его из воды.

Фото: Роман ПАЛЬЧИКОВ.

- Приехавшие по вызову медики начали проводить реанимационные действия, которые продолжались в течение 30 минут. Но спасти человека не удалось - в 15:55 была зафиксирована его смерть, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в местной больнице. - Пенсионер был пьян.

Известно, что мужчине 64 года, он приехал из другого города на отдых.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, ранее в Геленджике утонул ребенок. Мальчика нашли в море в нескольких метрах от берега. Ребенок уже не дышал. Врачи проводили реанимационные мероприятия в машине, а затем в больнице, но спасти мальчика не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU