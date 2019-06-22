На Кубани собака набросилась на 4-летнего мальчика
Инцидент произошел вчера вечером, 21 июня, в станице Динской Краснодарского края. По словам матери 4-летнего пострадавшего мальчика, он катался на велосипеде и случайно наехал на собаку. Животное набросилось на ребенка.
- В больницу мальчика доставили с укушенными ранами лица. Повреждено глазное яблоко и носослезный канал, - сообщили медики районной больницы.
Но позже было решено госпитализировать ребенка в детскую краевую больницу, где его экстренно прооперировали.
Сейчас состояние здоровья малыша не вызывает опасений. Ведется разбирательство.
Надо сказать, это уже не первый случай нападения собак на детей. Так, в одном из районов Новороссийска полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы ликвидировать животное, покусавшее мальчика. Хозяина агрессивного пса найти так и не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU