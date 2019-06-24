2019-06-24T13:30:03+03:00
Происшествия

В Геленджике спасатели всю ночь искали туристов

Поисковая операция заняла 6 часов
Александра ПОДУШКО
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В Геленджике спасатели всю ночь искали туристовВ Геленджике спасатели всю ночь искали туристовФото: Архив "КП"
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Вечером 22 июня в поселке Криница двое 20-летних туристов из Ярославля и Волгоградской области отправились на прогулку в горы. Они не заметили как начало темнеть и заблудились.

Ребята через мобильный смогли отправить данные геолокации спасателям. В 23:30 на место ЧП выехали сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС».

- Специалисты прошли по берегу моря около 3,5 километров к ущелью. Поднялись по нему на https://www.kuban.kp.ru/online/news/3516672/150 метров, где нашли пострадавших. Используя альпинистское снаряжение, они спустили с горы туристов на берег и вывели к аварийно-спасательному автомобилю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС"».

Поисковая операция заняла 6 часов. Помощь медиков молодым людям не потребовалась.

Напомним, вечером 21 июня двое парней и две девушки из Иваново отправились в лес посмотреть Каверзинские водопады, которые находятся в Горячем Ключе. Они оставили свой автомобиль на трассе и дальше решили пойти пешком. Через два часа они поняли, что заблудились и без помощи спасателей им не обойтись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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