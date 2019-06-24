В Краснодаре покажут отреставрированное «Зеркало» Тарковского

СЕГОДНЯ 17:21 2019-06-24T17:21:51+03:00

А после фильм можно будет обсудить с кубанским кинообозревателем Алексеем Двоеглазовым

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29 июня в 15:00 в краснодарском кинотеатре на улице Крылатая, 2 пройдет спецпоказ отреставрированной версии фильма Андрея Тарковского «Зеркало». Сама картины вышла на экраны в 1974, но в 2019-ом она «заиграла» новыми красками.

Главный герой фильма, который боится потерять любимых людей и саму любовь, обращается памятью к самым сильным впечатлениям своего детства. Чтобы найти в детских воспоминаниях оправдания своим сегодняшним переживаниям. Картина Андрея Тарковского в 1980 году получила множество наград различных кинофестивалей. А сейчас ее отреставрировали на «Мосфильме» - отсканировали каждый кадр, уничтожили царапины и подошли максимально бережно к первоисточнику.

Кинообозреватель Алексей Доеглазов обсудит с краснодарским зрителем картину ТарковскогоФото: СОЦСЕТИ

А после показа в Краснодаре зрители смогут обсудить отреставрированный фильм с кубанским кинообозревателем Алексеем Двоеглазовым.

– В киноклубе мы будем смотреть уже третий фильм Андрея Арсеньевича в отреставрированном виде. «Сталкер» и «Жертвоприношение» у краснодарской публики прошли на ура. Пришло время и «Зеркалу» – пожалуй, самому необычному фильму автора. После показа со зрителями обсудим увиденное, – комментирует предстоящее событие Алексей Двоеглазов.

ИСТОЧНИК KP.RU