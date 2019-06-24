Ребенок получил черепно-мозговую травму, прыгнув в бассейн в Сочи

СЕГОДНЯ 17:26 2019-06-24T17:27:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел 14 июня в Сочи. 14-летний Саша прыгнул в бассейн и ударился головой. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму и ушиб лба. Мальчика госпитализировали.

После сообщения в полицию началась проверка всех обстоятельств происшествия. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Анапе 8-летняя девочка умерла от сердечного приступа на аттракционе. На отдых семья с двумя детьми приехала из Казани. Девочки захотели покататься на каруселях, потому родители повели сестер в местный парк аттракционов, что находится на Пионерском проспекте.

В какой-то момент девочки захотели прокатиться на аттракцион «Crazy Dance». Именно сюда чаще всего выстраивается длинная очередь. Девочки заняли свои места, заиграла очередная песня, карусель завелась. Дети и взрослые стали кричать от радости. В какой-то момент 8-летней Азалии стало плохо, ручками она схватилась за грудь.

Аттракцион остановили, к ребенку подбежали родители, вызвавшие скорую. Девочка жаловалась на сильнейшую боль в груди. Приехавшие медики пытались спасти Азалию, но не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU