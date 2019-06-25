2019-06-25T12:32:10+03:00
Общество

В Комсомольском микрорайоне Краснодара отключили светофор

Электронный регулировщик не будет работать до 28 июня 2019 года
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

В Комсомольском микрорайоне Краснодара на пересечении улиц Сормовской и Западной отключили светофор. Он е будет работать до 17.00 28 июня.

- Водителей просят быть предельно внимательным при проезде данного перекрестка, соблюдать правила дорожного движения и строго следовать указанием дорожных знаков и разметки, - сообщили «КП» - Кубань в пресс-службе администрации Краснодара.

В случае необходимости на пересечении улиц Сормовской и Западной регулировать движения транспорта будут сотрудники ГИБДД,

Напомним, 24 июня 2019 года в Сочи произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Около 20.30 в Адлерском районе курорта автобус врезался в бетонное силовое ограждение. В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Всех пострадавших доставили в больницу города-курорта. Сотрудники полиции выясняют, что стало причиной ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новороссийске задержали похитителя электродвигателей
В Краснодарском крае начались резервные дни основного периода ГИА-9
В Краснодаре на время проведения медицинского форума продлят три автобусных маршрута
Главным судебным приставом Краснодарского края стал Дмитрий Ткаченко
Кубанского пенсионера подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере
На Кубани выбрали лучшее инклюзивное образовательное учреждение
В Белоглинском районе ликвидировали четыре несанкционированные свалки
Житель Белореченского района украл автомобиль и сдал его на металлолом
Фестивальное лето в «Орлёнке»
В Краснодаре осудили заказчицу и исполнителей убийства
Кубанские спасатели эвакуировали травмированного туриста с приюта «Фишт»
В Азовском море заглохла лодка с туристами
На Кубани будут судить участников ОПГ
В Фестивальном микрорайоне Краснодара благоустроят сквер «Майский»