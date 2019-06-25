В Комсомольском микрорайоне Краснодара отключили светофор

СЕГОДНЯ 12:32 2019-06-25T12:32:10+03:00

Электронный регулировщик не будет работать до 28 июня 2019 года

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В Комсомольском микрорайоне Краснодара на пересечении улиц Сормовской и Западной отключили светофор. Он е будет работать до 17.00 28 июня.

- Водителей просят быть предельно внимательным при проезде данного перекрестка, соблюдать правила дорожного движения и строго следовать указанием дорожных знаков и разметки, - сообщили «КП» - Кубань в пресс-службе администрации Краснодара.

В случае необходимости на пересечении улиц Сормовской и Западной регулировать движения транспорта будут сотрудники ГИБДД,

Напомним, 24 июня 2019 года в Сочи произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Около 20.30 в Адлерском районе курорта автобус врезался в бетонное силовое ограждение. В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Всех пострадавших доставили в больницу города-курорта. Сотрудники полиции выясняют, что стало причиной ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU