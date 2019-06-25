В Комсомольском микрорайоне Краснодара отключили светофор
В Комсомольском микрорайоне Краснодара на пересечении улиц Сормовской и Западной отключили светофор. Он е будет работать до 17.00 28 июня.
- Водителей просят быть предельно внимательным при проезде данного перекрестка, соблюдать правила дорожного движения и строго следовать указанием дорожных знаков и разметки, - сообщили «КП» - Кубань в пресс-службе администрации Краснодара.
В случае необходимости на пересечении улиц Сормовской и Западной регулировать движения транспорта будут сотрудники ГИБДД,
Напомним, 24 июня 2019 года в Сочи произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Около 20.30 в Адлерском районе курорта автобус врезался в бетонное силовое ограждение. В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Всех пострадавших доставили в больницу города-курорта. Сотрудники полиции выясняют, что стало причиной ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU