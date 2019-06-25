Сочи стал одним из лидеров по числу бронирований отелей по системе «все включено»

СЕГОДНЯ 16:17 2019-06-25T16:17:26+03:00

Также в топ вошли Анапа и Геленджик

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Доля бронирований в этом курортном сезоне объектов «все включено» составляет от 20 до 37 процентов в общих продажах туров по Краснодарскому краю. С прошлого года она выросла от 5 до 74 процентов.

- В ТОП-5 самых продаваемых гостиничных объектов вошли гостиницы и отели Сочи, Анапы и Геленджика, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.

Средства размещения, работающие по системе «все включено», чаще всего выбирают семьи с детьми, а спрос на такие услуги в регионе стал расти с 2015 года.

Напомним, к старту курортного сезона 2019 года количество отелей региона, предоставляющих услуги по системе «все включено» и «ультра все включено» увеличилось на 30%. Уже 56 гостиниц работают в таком формате.

Большая часть таких комплексов сосредоточена на побережье Черного моря – в Анапе, Сочи, Геленджике, Туапсинском районе. В этом году появился первый отель по системе «все включено» в Темрюкском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU