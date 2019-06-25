В Анапе начали бороться с фотографами-живодерами

СЕГОДНЯ 18:32 2019-06-25T19:37:45+03:00

За день у них изъяли двух обезьян и попугая

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25 июня прошел первый рейд комиссии по борьбе с фотографами-живодерами, в которой состоят представители управления торговли, полиции, Росприроднадзора и ветеринарной службы. Она была создана в Анапе по инициативе Юрия Полякова.

- В первый же день работы комиссии у уличных фотографов в Анапе изъяты две обезьяны и попугай ара без документов. Животных направят в зоопарк, где им обеспечат нормальные условия для жизни, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Анапы

- Гоняясь за прибылью любой ценой, эти дельцы напрочь забывают о милосердии. Животные выглядят измученно, находясь целый день на жаре, в толпе людей, при громкой музыке. Это не может не вызвать сочувствие! Мы будем и дальше активно противодействовать этой проблеме, - прокомментировал глава Анапы Юрий Поляков.

Напомним, в Краснодаре вместе с жителями разработают проекты благоустройства городского пространства. Уже обсудили концепции обновления четырех зеленых зон.

ИСТОЧНИК KP.RU