СЕГОДНЯ 19:10 2019-06-25T19:10:46+03:00

На Кубани во время выпускных более 3,5 тысяч полицейских будут охранять общественный порядок Фото: Архив "КП"

Также места, где будут проходить мероприятия, обследуют с применением служебных собак

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- В период проведения выпускных вечеров охранять общественный порядок будут свыше 3,5 тысяч полицейских, а также 930 казаков-дружинников, порядка 1000 представителей общественных формирований правоохранительной направленности и около 800 сотрудников частных охранных предприятий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Места, где будут проходить мероприятия, обследуют с применением служебных собак.

Под особым вниманием правоохранителей парки, скверы и другие общественные места, где обычно проходят праздничные гуляния выпускников. На их территории в круглосуточном режиме нести службу будут пешие наряды полиции.

Напомним, государственная итоговая аттестация по всем предметам пройдет с 25 июня по 2 июля. Экзамены сдадут около пяти тысяч девятиклассников из всех районов Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU