2019-06-26T09:59:59+03:00
Происшествия

В Абинском районе оштрафовали кадастрового инженера

Он внес в межевой план ложные сведения
Александра ПОДУШКО
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В Абинском районе оштрафовали кадастрового инженераВ Абинском районе оштрафовали кадастрового инженераФото: Архив "КП"
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Прокуратура Абинского района провела проверку соблюдения требований законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества.

- Было установлено, что кадастровый инженер при исправлении ошибки в местоположении границ земельного участка внес в межевой план ложные сведения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В отношении служащего возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ (нарушение законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности). Суд назначил виновному штраф в размере 30 тысяч рублей.

Работа в данном направлении будет продолжена.

Напомним, в Белоглинском районе ликвидировали четыре несанкционированные свалки. Нарушения выявили сотрудники прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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