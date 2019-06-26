В Абинском районе оштрафовали кадастрового инженера

СЕГОДНЯ 09:59 2019-06-26T09:59:59+03:00

Он внес в межевой план ложные сведения

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Прокуратура Абинского района провела проверку соблюдения требований законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества.

- Было установлено, что кадастровый инженер при исправлении ошибки в местоположении границ земельного участка внес в межевой план ложные сведения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В отношении служащего возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ (нарушение законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности). Суд назначил виновному штраф в размере 30 тысяч рублей.

Работа в данном направлении будет продолжена.

Напомним, в Белоглинском районе ликвидировали четыре несанкционированные свалки. Нарушения выявили сотрудники прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU