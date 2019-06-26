2019-06-26T10:57:43+03:00
Общество

Промышленные предприятия края получат 20,8 миллионов рублей субсидии

Им возместят часть затрат на реализацию инвестиционных проектов и на уплату процентов по кредитам
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Поддержку окажут четырем производителям в рамках краевой госпрограммы «Развитие промышленности Краснодарского края и повышения ее конкурентоспособности». Они получат 20,8 миллионов рублей субсидии.

- Предприятиям возместят часть затрат на реализацию инвестиционных проектов и на уплату процентов по кредитам, полученным на пополнение оборотных средств, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В текущем году бюджет программы субсидирования – более 80 миллионов рублей. Из них уже реализовано 25 процентов.

Напомним, доля бронирований в этом курортном сезоне объектов «все включено» составляет от 20 до 37 процентов в общих продажах туров по Краснодарскому краю. С прошлого года она выросла от 5 до 74 процентов. В ТОП-5 самых продаваемых гостиничных объектов вошли гостиницы и отели Сочи, Анапы и Геленджика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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