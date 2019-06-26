В Темрюке местный житель упал с велосипеда в ливневую канализацию
25 июня в 02:10 на пульт оперативного дежурного «Кубань-СПАС» от диспетчера скорой помощи поступило сообщение. В Темрюке на улице Декабристов мужчина с велосипеда упал в ливневую канализацию. Ему требовалась помощь спасателей.
- По вызову выехали сотрудники Темрюкского отряда «Кубань-СПАС». Они обнаружили в узком желобе ливневой канализации мужчину в бессознательном состоянии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».
Специалисты достали пострадавшего и передали врачам скорой помощи. Позже выяснилось, что ему 33 года и он местный житель.
Напомним, в Сочи с воздуха искали туристов, которые заблудились в районе Калинового озера. Мужчины развели костер и обозначили себя. Вертолетчикам удалось только так их обнаружить. Спасатель на лебедке спустился за пострадавшими, после чего в косынке туристов подняли на борт вертолета. Их доставили на базу спасательного отряда, помощь врачей им не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU