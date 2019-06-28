СЕГОДНЯ 08:08 2019-06-28T09:15:19+03:00

На Кубани в палаточных лагерях до конца лета отдохнут 800 трудных подростков Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сейчас в крае на особом контроле находятся более 5,7 тысяч ребят

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В Краснодарском крае лагеря дневного пребывания посещают 650 учеников, находящихся на профучете, 327 подростка заняты в трудовых лагерях. Также до конца лета 800 школьников отдохнут в палаточных лагерях.

В регионе выстроена эффективная система подготовки инструкторов. Однако после обучения не все организовывают соответствующую работу в муниципалитетах. Так, Белоглинском и Щербиновском районах дети, состоящие на профучете, не ходили в турпоходы. В Кавказском и Крыловском районах – не участвовали в экспедициях, экскурсиях, поездках.

Особое внимание будут уделять и летней занятости детей Переясловской спецшколы Брюховецкого района. Из 14 воспитанников только один был вовлечен во внеурочную деятельность.

- Всего в Краснодарском крае 177 тысяч детей находятся в зоне повышенного внимания различных органов профилактики. Это ребята из многодетных, малоимущих семей, инвалиды, сироты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, на Кубани проходит военно-спортивная игра «Зарница». В ней принимают участие команды всех муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU