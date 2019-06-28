Роспотребнадзор Новороссийска: канализационных стоков у пляжей «Коса» и «Алексино» не обнаружено

СЕГОДНЯ 16:11 2019-06-28T16:11:56+03:00

Специалисты взяли пробы воды на исследование и установили, что она соответствует нормам

Изменить размер текста: A A

На Суджукской лагуне 22 июня прорвало камеру канализационного коллектора. Ремонт шел два дня. Местные жители обеспокоились, не попали ли стоки в озеро Соленое, а затем на пляжи «Коса» и «Алексино». Местный Роспотребнадзор взял пробы воды и подвел результаты исследования.

- По результатам лабораторных исследований морская вода у пляжей «Коса» и «Алексино» соответствует требованиям СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения» по вирусологическим, микробиологическим показателям, - сообщает Роспотребнадзор Новороссийска.

Отметим, что на берегу озера Соленого, неподалеку от прорыва канализации, местные жители нашли десятки дохлых рыб и коричневые пятна с неприятным запахом. Пробы воды из лимана Роспотребнадзор не брал.

ИСТОЧНИК KP.RU