Сочинские приставы будут арестовывать имущество жителей, не оплачивающих услуги по вывозу мусора
За мусор придется платить. Если счета за эту услугу игнорировать, то к вам наведаются приставы.
Как сообщили в мэрии Сочи, значительная часть населения курорта не платит за вывоз мусора. Это, естественно, негативно сказывается на работе предприятия в целом.
- Для защиты своих прав и интересов организация вынуждена обращаться в судебные органы для принудительного взыскания образовавшейся задолженности, - сообщают «КП» - Кубань» в сочинской администрации.
Теперь сочинские судебные исполнители начнут ходить по квартирам жителей города и предупреждать, что если они не оплатят долги, их имущество арестуют, а затем продадут в счет погашения долга.
Кстати, большинству должников ограничили выезд за пределы страны. Как показывает практика, эта мера помогает неплательщиков быстрее погасить долги.
Отметим, что в службу судебных приставов направлено уже более двух тысяч исполнительных листов. По части из них принудительно взыскали более пяти миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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