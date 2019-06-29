Сочинские приставы будут арестовывать имущество жителей, не оплачивающих услуги по вывозу мусора

СЕГОДНЯ 18:03 2019-06-29T18:03:35+03:00

В службу судебных приставов направили более 2 тысяч исполнительных листов.

Изменить размер текста: A A

За мусор придется платить. Если счета за эту услугу игнорировать, то к вам наведаются приставы.

Как сообщили в мэрии Сочи, значительная часть населения курорта не платит за вывоз мусора. Это, естественно, негативно сказывается на работе предприятия в целом.

- Для защиты своих прав и интересов организация вынуждена обращаться в судебные органы для принудительного взыскания образовавшейся задолженности, - сообщают «КП» - Кубань» в сочинской администрации.

Теперь сочинские судебные исполнители начнут ходить по квартирам жителей города и предупреждать, что если они не оплатят долги, их имущество арестуют, а затем продадут в счет погашения долга.

Кстати, большинству должников ограничили выезд за пределы страны. Как показывает практика, эта мера помогает неплательщиков быстрее погасить долги.

Отметим, что в службу судебных приставов направлено уже более двух тысяч исполнительных листов. По части из них принудительно взыскали более пяти миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU