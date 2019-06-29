В массовом ДТП под Горячим Ключом пострадали четыре человека
Авария произошла утром в субботу, 29 июня, перед Горячим Ключом. По словам очевидцев, на трассе «М4 Дон» столкнулись микроавтобус Toyota, Lada Priora и Volkswagen. По предварительным данным, водители авто не выбрали безопасную дистанцию.
В результате аварии пострадали четыре человека. Все они доставлены в местную больницу. У всех пострадавших, жителей Ставропольского края, диагностированы легкие травмы.
Обстоятельства ДТП уточняют автоинспекторы. Устанавливаются причины аварии.
Известно, что из-за аварии на дороге в сторону Черного моря образовалась пробка. Однако спустя несколько часов движение на трассе было восстановлено.
Напомним, ранее массовая авария унесла жизнь человека. На 1392-м километре трассы М4 «Дон» около поворота в село Фанагорийское под Горячим Ключом столкнулись сразу несколько автомобилей. Водитель за рулем Mercedes с номерами Самарской области заснул за рулем. Из-за этого машина выехала на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с тремя машинами - Hino, Fiat и «десяткой». В результате ДТП водитель отечественной легковушки погиб.
ДТП перед Горячим Ключом Видео: instagram.com/krddtp.
ИСТОЧНИК KP.RU
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