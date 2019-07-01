В Сочи пройдет чемпионат России по вольной борьбе

СЕГОДНЯ 12:02 2019-07-01T12:02:45+03:00

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Турнир среди мужчин будет проходить в Сочи в многофункциональном ледовом дворце спорта «Айсберг» с 4 по 8 июля.

- В соревнованиях примут участие свыше 250 борцов из 60 регионов России. Также там будут ведущие представители сборной нашей страны Сослан Рамонов и Магомедрасул Газимагомедов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Первые поединки чемпионата состоятся 5 июля, а финальные – 6 и 7 июля.

Этот турнир является одним из главных этапов отбора в национальную сборную команду для участия в предолимпийском чемпионате мира, который пройдет в середине сентября 2019 года в Казахстане. Там будут разыграны первые лицензии на Олимпиаду в Токио-2020.

В числе почетных гостей состязаний чемпионы и политические деятели Арсен Фадзаев и Александр Карелин, президент Федерации спортивной борьбы России и олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, заслуженный тренер России Дзамболат Тедеев.

Вход на мероприятие для зрителей свободный.

Напомним, кубанские спортсмены одержали победу на II Европейских играх. На счету команды 109 медалей.

ИСТОЧНИК KP.RU