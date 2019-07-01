На Кубани более 2000 владельцев общественного транспорта получили лицензии

СЕГОДНЯ 12:19 2019-07-01T12:19:01+03:00

За перевозку пассажиров на автобусах без разрешения будут штрафовать

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С 1 июля в крае стартуют рейдовые проверки среди автобусных перевозчиков на наличие у них лицензий, так как период получения разрешения завершился 29 июня.

- Всего от Краснодарского края оформлено 2193 заявления. Это коммерческие перевозки – регулярных и заказных рейсов пассажиров и багажа, также транспортировка для собственных нужд – перемещение людей без заключения соответствующего договора, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

За перевозку без лицензии будут штрафовать. Сумма взыскания при оказании коммерческих услуг составляет от 50 тысяч до 400 тысяч рублей, при перевозке пассажиров для собственных нужд – от 500 до 250 тысяч рублей.

Напомним, в Сочи обсудили концепцию развития туризма до 2035 года. Каждый уголок курорта станет потенциально привлекательным для путешественников.

ИСТОЧНИК KP.RU