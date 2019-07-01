На Кубани более 2000 владельцев общественного транспорта получили лицензии
С 1 июля в крае стартуют рейдовые проверки среди автобусных перевозчиков на наличие у них лицензий, так как период получения разрешения завершился 29 июня.
- Всего от Краснодарского края оформлено 2193 заявления. Это коммерческие перевозки – регулярных и заказных рейсов пассажиров и багажа, также транспортировка для собственных нужд – перемещение людей без заключения соответствующего договора, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
За перевозку без лицензии будут штрафовать. Сумма взыскания при оказании коммерческих услуг составляет от 50 тысяч до 400 тысяч рублей, при перевозке пассажиров для собственных нужд – от 500 до 250 тысяч рублей.
Напомним, в Сочи обсудили концепцию развития туризма до 2035 года. Каждый уголок курорта станет потенциально привлекательным для путешественников.
ИСТОЧНИК KP.RU