В этом году в Краснодарском крае модернизируют 45 котельных
Эти вопросы обсудили на совещании, которое провел Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что по итогам прошедшего отопительного сезона край был среди субъектов, где этот период прошел наиболее успешно.
- До 2015 года в крае ежегодно модернизировалось не более 7-8 котельных. А в этом году будет обновлено 45, из них только 13 за счет бюджета. На объекты тепла в этом году предусмотрено более 340 миллионов рублей краевых средств. Частных инвестиций – 500 миллионов, это на 100 миллионов рублей больше, чем в прошлом году, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Дополнительно на согласовании находятся проекты концессионных соглашений, поданных инвесторами по Горячему Ключу, Красноармейскому, Калининскому и Северскому районам. Общий объем средств предварительно составит порядка 1 миллиард рублей.
В ходе совещания были названы те районы, где работа по ремонту котельных ведется на недостаточном уровне. Это Каневской, Щербиновский, Лабинский, Приморско-Ахтарский, Староминский и Белоглинский районы.
Напомним, на Кубани более 2000 владельцев общественного транспорта получили лицензии. За перевозку пассажиров на автобусах без разрешения будут штрафовать.
ИСТОЧНИК KP.RU