В этом году в Краснодарском крае модернизируют 45 котельных

СЕГОДНЯ 08:08 2019-07-02T09:15:43+03:00

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Эти вопросы обсудили на совещании, которое провел Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что по итогам прошедшего отопительного сезона край был среди субъектов, где этот период прошел наиболее успешно.

- До 2015 года в крае ежегодно модернизировалось не более 7-8 котельных. А в этом году будет обновлено 45, из них только 13 за счет бюджета. На объекты тепла в этом году предусмотрено более 340 миллионов рублей краевых средств. Частных инвестиций – 500 миллионов, это на 100 миллионов рублей больше, чем в прошлом году, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Дополнительно на согласовании находятся проекты концессионных соглашений, поданных инвесторами по Горячему Ключу, Красноармейскому, Калининскому и Северскому районам. Общий объем средств предварительно составит порядка 1 миллиард рублей.

В ходе совещания были названы те районы, где работа по ремонту котельных ведется на недостаточном уровне. Это Каневской, Щербиновский, Лабинский, Приморско-Ахтарский, Староминский и Белоглинский районы.

Напомним, на Кубани более 2000 владельцев общественного транспорта получили лицензии. За перевозку пассажиров на автобусах без разрешения будут штрафовать.

ИСТОЧНИК KP.RU