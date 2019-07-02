В Краснодаре в больнице скорой медпомощи отремонтировали и расширили операционный блок

СЕГОДНЯ 09:34 2019-07-02T09:34:45+03:00

На это было выделено около 5,5 миллионов рублей

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В краевой столице в больнице скорой медпомощи отремонтировали и расширили операционный блок. Теперь в ЛОР-отделении функционируют новые, оснащенные современным оборудованием детская, взрослая, и эндоскопическая операционные. Все это позволяет выполнять хирургические вмешательства любой сложности.

На обновление из краевых средств было выделено около 5,5 миллионов рублей.

- Улучшилась и маршрутизация пациентов внутри отделения. После операции пациенты в сопровождении анестезиолога отправляются в палату, где полностью восстанавливаются и при стабильных показателях здоровья переводятся в стационар ЛОР-отделения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минздрава Кубани.

Напомним, на Кубани хирурги спасли девочку, упавшую на полутораметровую ветку. Диаметр рваной раны составил около 10 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU