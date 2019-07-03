В Сочи в поселке Алексеевка девушка упала в овраг и ударилась головой
Поздно вечером 2 июля в ЮРПСО МЧС России позвонила девушка и рассказала, что в поселке Алексеевка в Лазаревском районе ее подруга упала с подпорной стены в овраг. Пострадавшая получила травмы, самостоятельно достать ее не получается.
- На место происшествия прибыли сотрудники Лазаревского ПСП. С помощью альпснаряжения и носилок они подняли из оврага пострадавшую, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Девушка получила травму головы и поясничного отдела, ее передали врачам скорой.
Напомним, в Сочи ребенка на SUP-серфе унесло в море. Мальчика течением отнесло в район санатория «Правда». Ребенка подняли на борт и доставили на берег, где и передали родителям. Помощь медиков ему не понадобилась.
ИСТОЧНИК KP.RU