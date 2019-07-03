В Новороссийске парень избил девушку, сломав об нее костыли

СЕГОДНЯ 16:21 2019-07-03T16:21:02+03:00

Девушка сначала заявила об этом в полицию, а потом перестала выходить на связь

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Потасовка случилась в Новороссийске в одной из квартир на Анапском шоссе. В тот вечер девушка пришла в гости к друзьям вместе со своим сожителем, который был на костылях - мужчина сломал ногу. Когда компания изрядно выпила, завязался конфликт. А чтобы успокоить разгоряченных мужчин (компания состояла из пяти человек), девушка позвонила в полиция.

- Она заявила, что в отношении нее были совершены насильственные действия сексуального характера, - рассказал сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах. – По ее словам, 27-летний мужчина, который находился в той компании, надругался над ней, а потом избил и сломал об нее костыли. Сумма ущерба составила 1500 рублей.

Однако когда на место приехала полиция, все в один голос твердили, что никакого насилия не было. А сама девушка-заявительница сначала дала показания, а потом перестала выходить на связь с правоохранителями.

- Ей предложили пройти судебно-медицинскую экспертизу, но девушка отказалась, - сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах. – Дело передано в Следком, но следователь, который его ведет, так и не опросил заявительницу – она пропала и по указанному ее адресу не проживает.

ИСТОЧНИК KP.RU