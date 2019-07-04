В Лазаревском районе Сочи парень попал в больницу с острым медикаментозным отравлением

СЕГОДНЯ 12:58 2019-07-04T12:58:18+03:00

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29 июня ночью 18-летнего молодого человека доставили в городскую больницу Сочи с острым медикаментозным отравлением.

Ему экстренно оказали необходимую медицинскую помощь. Лекарство, которым отравился парень выписывается по рецепту. Скорее всего, он принял двойную дозу препарата, забыв, что уже выпил таблетку.

- После необходимых процедур 18-летнего молодого человека перевели в реанимационное отделение. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Напомним, на Кубани врачи восстановили мужчине руку с большой сквозной раной от ожога. У него полностью сгорели кожа, сухожилия, мышцы. Всего на лечение ушло около года. Сейчас мужчина на этапе кистевой реабилитации, и он уже полностью может самостоятельно справляться с бытом.

ИСТОЧНИК KP.RU