2019-07-05T08:35:51+03:00
Общество

В Сочи на 15 объектах завершены работы по дорожному нацпроекту

Сейчас продолжается ремонт еще на 18 участках
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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Всего в 2019 году в Сочи в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется обновить 64 дороги.

В поселке Аше Лазаревского района уже отремонтировали участок на улице Хризантем. Он был в просадках, ямах и трещинах, обочины частично занижены по отношению к проезжей части.

Сейчас на курорте продолжаются работы на 18 объектах.

- Всего в Сочи на этот год запланирован ремонт 64 автодорог протяженностью почти 85 километров, выделено 830 миллионов рублей. Планируется, что такой объем средств муниципалитет будет получать ежегодно до 2024 года, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Благодаря нацпроекту в порядок будут приведены дороги не только на центральных улицах, но и в сельской местности.

Напомним, в этом году отремонтируют городской стадион «Венцы». Будут выполнены работы по обустройству основания для футбольного поля и легкоатлетических дорожек, заменено синтетическое покрытие. В 2020 году приступят к ремонту инженерных коммуникаций, трибун и ограждений. Всего на модернизацию стадиона пойдет более 90 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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