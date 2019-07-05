2019-07-05T13:49:52+03:00
Происшествия

Под Горячим Ключом столкнулись Mazda и грузовик Volvo

В легковом автомобиле оказались зажаты девочка-подросток и ее 41- летняя мать
Александра ПОДУШКО
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Фото: «Кубань-СПАС».Фото: «Кубань-СПАС».
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5 июля недалеко от станицы Саратовской произошло дорожно-транспортное происшествие.

На автодороге столкнулись автомобиль Mazda и грузовик Volvo. В результате аварии в легковушке оказались зажаты девочка-подросток и ее 41- летняя мать.

- На место происшествия прибыли сотрудники Краснодарского краевого отряда «Кубань-СПАС» и муниципальной службы спасения Горячего Ключа. Спасатели, используя гидравлические инструменты, достали пострадавших из покореженной машины и на носилках транспортировали в автомобиль скорой помощь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

Водителя и 9-летнюю девочку госпитализировали в больницу.

Напомним, в Сочи спасатели вывели из леса заблудившихся туристов. Медицинская помощь им не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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