2019-07-05T18:05:27+03:00
Общество

Инвестиции для начинающих: в «БКС Брокер» рассказали о частых ошибках

Многие россияне думают вложиться в ценные бумаги, однако не всегда уровень финграмотности позволяет им зарабатывать. В ООО «Компания БКС» рассказали, с чего начинать, что отражается на рынке и главное - каких ошибок можно избежать
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Фото Компании БКСФото Компании БКС
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По словам специалистов, начинать надо с суммы, которая есть. ведь единственный способ сохранения и приумножения активов на сегодняшний день — инвестиции на финансовых рынках. Депозиты, недвижимость и другие способы уступают по каким-то параметрам.

- Главная ошибка новичков —отсутствие финансового плана. Большинство начинающих инвесторов выбирают крайности - берут много рисков или не берут совсем, - отметил Олег Чихладзе, управляющий директор направления консультационного брокериджа «БКС Брокер». К слову, ФГ БКС признается лидером по оборотам на фондовом рынке в режиме основных торгов Т+.

Стоит новичкам следить за новостями и искать грамотных финансовых блогеров? В «БКС Брокер» уверены, что при правильно составленном финансовом плане в этом нет необходимости. В рамках плана необходимо выделить свои финансовые цели, определить бенчмарк для сравнения активов в будущем, а также периодичность внесения изменений в структуру активов, частоты и объем будущих пополнений портфеля и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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