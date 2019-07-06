Пропавшую две недели назад 18-летнюю краснодарку нашли в поезде

СЕГОДНЯ 16:37 2019-07-06T17:02:21+03:00

Изменить размер текста: A A

18-летнюю Веронику Меньшикову, которая пропала 14 июня в Краснодаре нашли. Хорошие новости сообщили представители поискового отряда «Лиза Алерт». А позже подтвердили информацию и правоохранительные органы.

Как оказалось, все это время девушка была на Черноморском побережье, но так и не вышла на связь с родственниками. Обнаружили пропавшую в поезде «Сочи-Краснодар». Сразу после этого ее же доставили в отделение полиции для проведения беседы и опроса.

- Девушка не пропадала без вести, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. - Родственники знали, что девушка может сама выбирать куда ей ездить, так как она совершеннолетняя. По рассказам самой Вероники, она отдыхала на побережье Черного моря, в Сочи.

Напомним, в Майкопе по-прежнему ничего неизвестно о том, куда исчезла 16-летняя школьница Даша Шопина. На поиски подростка вышел почти весь город, поисковики прочесали все окрестности, но следов пребывания девочки так и не нашли. Полиция Адыгеи объявила вознаграждение за информацию о Даше.

ИСТОЧНИК KP.RU